Dimarco: «A fine primo tempo ci siamo parlati. Dispiace non aver vinto»

Dimarco si è presentato a parlare con Inter TV dopo il pareggio per 1-1 a Napoli. Il giocatore, in campo nel big match della venticinquesima giornata di Serie A, ha commentato la partita.

RIMONTATO – Federico Dimarco commenta Napoli-Inter: «Penso che non siamo partiti benissimo, poi prendere gol su rigore dopo cinque minuti non è mai facile. Però a fine primo tempo ci siamo parlati e siamo entrati in maniera totalmente diversa, cambiando l’inerzia della partita. Sono contento, era da tanto che non giocavo. Ho cercato di lavorare nel migliore dei modi in allenamento, sono contento per la partita che ho fatto ma dispiace perché potevamo vincere. Venire qua a giocare contro una squadra che quest’anno sta facendo bene è importante: serviva vincere, ma anche non perdere. Adesso sicuramente la testa è al Liverpool, ce la giocheremo alla pari».