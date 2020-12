De Vrij: “Rotazioni Inter? Dobbiamo aiutarci e fare sacrifici. Non disuniti”

De Vrij, nel post partita di Inter-Bologna 3-1 su Inter TV, ha commentato la vittoria arrivata nell’anticipo della decima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale nerazzurro.

BUONA PROVA – Stefan de Vrij parla al termine di Inter-Bologna 3-1: «Primo tempo bene. Secondo tempo purtroppo abbiamo preso gol, ma non ci siamo disuniti con la testa e abbiamo vinto bene. Rotazioni? Penso che sia un aspetto importante per essere squadra aiutarci e fare sacrifici ognuno per l’altro, andare avanti così e fare dei risultati. Ultimamente stiamo facendo dei risultati e questa è la cosa importante. Inter-Shakhtar Donetsk? Siamo consapevoli che ci aspetta una finale, una partita importantissima. Servono questi atteggiamenti e queste prestazioni da squadra anche mercoledì, che faremo di tutto per vincere. Speriamo di continuare su questa strada».