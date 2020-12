FOTO – Hakimi festeggia vittoria e prima doppietta con la maglia dell’Inter

Achraf Hakimi festeggia la sua doppietta contro il Bologna, la prima con la maglia dell’Inter, e rinnova la dedica.

GIOIA DOPPIA – Achraf Hakimi si prende la palma di MVP di Inter-Bologna, con la straordinaria doppietta che completa il 3-1 finale. A fine partita festeggia i tre punti e i due gol, rinnovando la dedica a Mohamed Aberhoun, ex compagno di nazionale scomparso recentemente. Ecco il suo commento: “Felice per la vittoria e per i due gol. E’ per te Mohamed Abarhoun 🕊️ ⚫️🔵“.