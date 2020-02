De Vrij: “Gol nel derby emozione unica! Inter, 1° tempo andati nella m…”

Condividi questo articolo

De Vrij è stato il primo giocatore a fermarsi a parlare con Inter TV dopo il derby Inter-Milan di stasera. Ecco le sue dichiarazioni a seguito della stracittadina che ha chiuso la ventitreesima giornata di Serie A, con ben poca voce dopo aver firmato il sorpasso.



ECCO L’EROE – Stefan de Vrij ha parlato intervistato da Inter TV dopo Inter-Milan 4-2. Il difensore è stato l’autore del 3-2 nel derby, il memorabile gol del sorpasso dopo essere andati sotto di due all’intervallo: «Cos’è successo all’intervallo? Il mister ci ha fatto capire cosa voleva e cosa non andava bene, cosa dovevamo migliorare. Siamo andati nella merda al primo tempo, ma come dicevo abbiamo dimostrato carattere. Si vedeva ancora più voglia, per fortuna abbiamo subito fatto due gol. Siamo tornati nella partita, poi siamo anche riusciti a vincerla. Ancora in gol nel derby? Sì, sono emozioni incredibili. Sono ricordi che rimangono per sempre, segnare nel derby e vincere è un’emozione unica. La classifica? Siamo tutti là, siamo tutti vicini. C’è tanta attenzione, dobbiamo continuare a vincere le nostre partite. La Coppa Italia col Napoli? Sì, testa subito alla prossima perché anche la Coppa Italia è un obiettivo. Dobbiamo prepararci al meglio per mercoledì».