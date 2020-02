VIDEO – Inter-Milan, Lukaku e compagni incontenibili negli spogliatoi

Inter-Milan si è concluso col risultato di 4-2 per i nerazzurri. Romelu Lukaku ha firmato il gol che, al 93′, ha definitivamente chiuso la gara. Negli spogliatoi non riesce a contenere la gioia, trascinando tutti i compagni: ecco il video!

DUE SU DUE – Romelu Lukaku fa due su due. Dopo aver segnato il gol che ha chiuso il derby di andata, si ripete al ritorno: Inter-Milan finisce 4-2 grazie alla sua firma. Un gol non casuale, che proietta già il belga nella storia dell’Inter. Prima di lui, infatti, solo 5 campionissimi erano riusciti a segnare un gol in entrambi i derby, al primo anno in nerazzurro. In primis Youri Djorkaeff nel 1996/07, seguito da Diego Simeone e Ronaldo l’anno successivo. Nel 2006/07 è il turno di Zlatan Ibrahimovic (autore del momentaneo 0-2 odierno), mentre il cerchio si chiude con Diego Milito nel 2009/10. Per Lukaku sono 21 gol nelle prime 30 presenze con l’Inter: numeri straordinari, che certificano l’impatto decisivo del numero 9 ex Manchester United. A fine partita, lui e i compagni non riescono a trattenere la gioia in spogliatoio, come testimoniato da lui stesso. Questo il messaggio che accompagna il suo video: “My brothers my team Forza @inter”.