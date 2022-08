De Vrij al 45′: «Dobbiamo continuare a cercare Lukaku e Lautaro Martinez»

De Vrij è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Inter-Spezia, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-0, frutto del gol di Lautaro Martinez al 35′.

INTERVISTA – Queste le parole a Sky Sport da parte di De Vrij dopo il primo tempo di Inter-Spezia, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. «Cosa fare nel secondo tempo per mantenere questo vantaggio ed evitare, come a Lecce, di subire un recupero? Dobbiamo continuare ad attaccare, creare occasioni. Dobbiamo essere ordinati quando attacchiamo, come siamo stati nel primo tempo. Abbiamo attaccato molto bene. Dobbiamo fare altri gol. Dobbiamo continuare a cercarli. Lukaku e Lautaro Martinez là davanti danno una bella mano? Sì, è sempre bello per noi quando abbiamo attaccanti così forti che tengono la palla, creano occasioni da soli. Hanno fatto un bellissimo gol insieme. Quindi dobbiamo continuare a cercarli».