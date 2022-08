Inter-Spezia 1-0 al 45′, il marchio della LuLa sul primo gol stagionale in casa!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Spezia, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con la prima rete stagionale in casa siglata dalla premiata ditta Romelu Lukaku-Lautaro Martinez.

RIECCO LA LULA – La prima grande occasione della gara capita proprio all’Inter, quando su un calcio d’angolo di Hakan Calhanoglu è Denzel Dumfries a svettare sul secondo palo, ma Dragowski si fa trovare pronto con un grande intervento e, sulla respinta, non riesce Lautaro Martinez a ribadire in rete. Sempre l’argentino è il protagonista di un’altra ghiottissima occasione al 31′, quando Marcelo Brozovic colpisce a rete da fuori area e dopo una serie di deviazioni la palla termina sui piedi del numero 10 che in girata – da posizione ottimale – non riesce a trovare la porta. È solo questione di tempo però: al 35′ lancio lungo di Nicolò Barella che trova la sponda di testa di Romelu Lukaku, palla sui piedi di Lautaro Martinez che lascia partire un potente destro su cui Dragowski non può fare nulla: 1-0!

TRIPLICE OCCASIONE – Dopo la rete segnata, l’Inter continua a dominare il campo. Andando per tre volte a un passo dalla rete del 2-0. Prima con Denzel Dumfries che tira a incrociare da distanza ravvicinata e si vede la conclusione respinta da un grande intervento di Dragowski. Poi con Romelu Lukaku che svetta di testa e colpisce la traversa. Infine con Lautaro Martinez, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo spara alle stelle da due passi dalla riga di porta.

Inter-Spezia, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Spezia 1-0. Gol: Lautaro Martinez al 35′