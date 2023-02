D’Ambrosio: «Lautaro Martinez non deve chiedere scusa a nessuno! Porto…»

D’Ambrosio è intervenuto da San Siro poco dopo la fine di Inter-Udinese, partita valevole per la ventitreesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 3-1. Di seguito la sua analisi post match affidata a DAZN

ADRENALINA – Danilo D’Ambrosio parla così prima di Inter-Udinese: «Le scuse di Lautaro Martinez? Il Toro non deve chiedere scusa a nessuno, è un giocatore formidabile e dopo il Mondiale è arrivato con una carica da Campione del Mondo. Una cosa che conquisti sul campo. Il lancio è sicuramente bello ma lì poi c’è il talento di Lautaro. Giocare poco e fare bene quando chiamato in causa? Difficile anche perché sono stati sei mesi in cui ho sofferto di pubalgia, ne sto venendo fuori da poco. Però mi alleno, ho sempre voglia di dimostrare che posso esserci e quando c’è questa possibilità cerco di farmi trovare pronto. Porto? Sicuramente è importante riavere Brozovic, la fortuna dell’Inter è che può contare su tanti giocatori. La Champions League dà un’adrenalina differente, sarà una partita più tecnica e con tanta voglia di vincere».