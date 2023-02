Inzaghi: «Inter, volevamo la vittoria a tutti i costi! Piaciuto tutto tranne una cosa»

Inzaghi ha commentato a Inter TV la vittoria per 3-1 di stasera contro l’Udinese. L’allenatore si è mostrato soddisfatto per come la squadra abbia reagito a una settimana non certo facile.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Ecco l’analisi di Simone Inzaghi al termine di Inter-Udinese: «Sapevamo che trovavamo una squadra fisica con qualità, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Però penso che si sia vista un’ottima Inter, che ha fatto una grande partita. Mi è piaciuto tutto, a parte il gol che abbiamo preso che dovevamo essere più bravi a consolidare una giocata in protezione. Abbiamo fatto una partita da squadra importante, che voleva la vittoria a tutti i costi. Sono contentissimo di chi ha giocato e di chi è subentrato, quotidianamente tutti mi mettono in difficoltà nelle scelte. Il Porto? Squadra organizzata, forte, con lo stesso allenatore da anni. Sarà una partita molto impegnativa che cercheremo di fare nel migliore dei modi».