Masina: «Oggi battesimo del fuoco, dispiaciuti per non aver preso punti»

Adam Masina ha parlato così su UdineseTV del suo rientro in campo e della sconfitta della sua squadra contro l’Inter.

RIPARTIRE – Adam Masina ha parlato in questo modo della sconfitta contro l’Inter su UdineseTV: «Sicuramente siamo dispiaciuti per non aver portato punti, la prestazione e l’atteggiamento l’hanno fatto capire

È un momento un po’ così, facciamo fatica a fare gol ma partiamo dalla performance. Possiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto nel girone d’andata, gli uomini in spogliatoio ne sono in grado. Mi dispiace per Enzo, il mio compagno di squadra. Spero non sia niente per lui. La mia esperienza mi ha portato ad allenarmi molto bene, aspettare il mio momento e aiutare la squadra con la mia tranquillità. Il risultato non ci ha dato ragione, ma il tempo ci aiuterà e torneremo a vincere. La filosofia del mister è di andare forte sempre, fare performance importanti. La rosa è pronta per sopperire alle due mancanze, sta a noi fare la differenza da gruppo per andare oltre i singoli».