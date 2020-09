D’Ambrosio: “Inter, pensiamo alla nostra crescita. Una cosa da sistemare”

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

D’Ambrosio non sarà uno fra i titolari di Benevento-Inter, partita di recupero della prima giornata di Serie A in programma alle ore 18 (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato a Inter TV la sfida che si giocherà allo Stadio Ciro Vigorito.

PUNTEGGIO PIENO DA PROSEGUIRE – Danilo D’Ambrosio presenta Benevento-Inter su Inter TV: «Noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Sappiamo che il Benevento viene da un campionato dove è stato protagonista, ha vinto una trasferta difficile come quella sul campo della Sampdoria: non dobbiamo sottovalutare questo avversario. Rispetto a tre anni fa è cambiata l’Inter ed è cambiato il Benevento, sono due società che sono andate sempre in crescendo. Noi dobbiamo pensare alla nostra crescita, a quello che vogliamo ottenere. Come ha detto il mister c’è bisogno di più equilibrio, è normale che sia la fase offensiva sia quella difensiva dipenda da tutti e undici i giocatori. Nella fase offensiva siamo più determinati e concreti, bisogna sistemare con tutti gli undici giocatori anche quella di non possesso».