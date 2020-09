Coronavirus in Italia, bollettino 30 settembre: tutti i dati aggiornati

Coronavirus

Coronavirus in Italia, ecco la situazione aggiornata a mercoledì 30 settembre 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni nel pomeriggio. Ecco il bollettino odierno

DATI 30 SETTEMBRE – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 51.263. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 19 persone, per un totale di 35.894 deceduti. Sono invece 227.704 i dimessi/guariti con un incremento di 1.198 unità. Continua purtroppo a salire il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che arrivano a quota 280 (+9 rispetto a ieri). Le persone che hanno contratto il virus sono in totale 314.861 (+1.851).