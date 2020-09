Romulo: “Vidal? Giocatore strepitoso! All’Inter farà bene per un motivo”

Arturo Vidal arrivo Inter

L’Inter di Vidal e Conte tra gli argomenti affrontati da Romulo, ex Verona, ai microfoni di “Sky Sport 24”. Il brasiliano ricorda anche il suo primo gol in Serie A, messo a segno proprio contro i nerazzurri a San Siro con la maglia della Fiorentina

RITROVAMENTI – L’Inter e Arturo Vidal tra i temi affrontati da Romulo ai microfoni di “Sky Sport 24”: «Primo gol in Serie A? Quando segni contro l’Inter a San Siro è ancora più difficile dimenticarlo. Segnai un bellissimo gol di testa su assist al millimetro di Pizarro. Arturo Vidal? È un giocatore strepitoso, ha sempre fatto bene ovunque. È uno che ti fa tutto il lavoro sporco, aggredisce tanto, ti ruba tante palle e si inserisce benissimo. Fa un sacco di gol ma anche assist, è fondamentale per qualunque allenatore e credo che farà benissimo, più che altro perché ha ritrovato Antonio Conte, un allenatore per il quale ha dato tutto quando era alla Juventus. Ora che sono di nuovo insieme darà ancora tutto per lui e farà benissimo all’Inter».