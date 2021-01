Conte: “Sampdoria-Inter partita strana! Lukaku non al meglio....

Conte: “Sampdoria-Inter partita strana! Lukaku non al meglio. Mercato…”

Conte dopo Sampdoria-Inter terminata 2-1, ai microfoni di “Sky Sport” ha analizzato la sconfitta maturata a seguito di un calcio rigore sbagliato dopo i primi dieci minuti. Poi il tecnico ha parlato anche della condizione di Romelu Lukaku e il mercato.

PARTITA STRANA – Conte dopo Sampdoria-Inter su Sky ha parlato di : «È stata una partita un po’ strana perché ci siamo ritrovati dal possibile 1-0 con il rigore sbagliato a subire un rigore e addirittura il raddoppio della Sampdoria che chiaramente ci ha creato delle difficoltà. Al tempo stesso però la squadra ha creato tante situazioni per fare gol. A volte perdi partite che meriti ed è giusto che le perdi. Altre volte ci sono delle situazioni anche sul rigore sbagliato potevamo fare gol. Meritavamo qualcosa in più. Dobbiamo analizzare le cose positive e quelle negative cercando di migliorare. La nostra fase offensiva è ottima considerando le occasioni create, ma anche l’inserimento dei centrocampisti, gli attaccanti. Quest’anno piuttosto siamo mancati un po’ nell’equilibrio dove abbiamo concesso qualche gol in più».

SENZA LUKAKU – Conte parla dell’assenza di Romelu Lukaku nel primo tempo: «Senza Lukaku? Non è la prima volta, inevitabile che Romelu è un giocatore che è forte ma non era al 100% e si è visto anche quando è entrato».

IL MERCATO – Conte risponde a una domanda legata al mercato e in particolare della possibile uscita di Christian Eriksen: «L’Ingresso di Eriksen? Io cerco sempre di sfruttare al meglio tutte le armi a disposizione. Io sono a completa disposizione del club e delle loro decisioni. Il club conosce perfettamente quali sono le entrate e le uscite da fare, io mi metto sempre a lavorare come ho sempre fatto».