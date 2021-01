Conte: “Non siamo riusciti a concretizzare, si spiega così. Anche dominato”

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte ha appena concluso la conferenza stampa post partita di Sampdoria-Inter. Di seguito le risposte date dal tecnico ai giornalisti presenti in sala stampa al Ferraris dopo la gara persa 2-1.

Come spiega la sconfitta?

Ci siamo trovati sotto 2-0 e con una partita in salita. Penso che, nonostante questo, la squadra abbia prodotto e costruito diverse situazioni che potevano essere concretizzare. Però alla fine non ci siamo riusciti, quindi siamo qui a spiegare una partita che è stata una sconfitta.

A Conte dà fastidio che l’Inter vada spesso sotto?

Questo può capitare, durante un campionato, che si possa andare sotto. Oggi, ribadisco, penso che sia stata una partita un po’ particolare e un po’ strana. Per chi ha esperienza e vede partite di calcio diciamo che ha girato tutto storto, quindi siamo qui a giustificare il perché di una sconfitta.

All’Inter è venuto il braccino?

Non penso. La partita l’abbiamo iniziata giocando bene, dominando e creando situazioni di pericolo per la Sampdoria. Poi non siamo stati bravi a concretizzare e loro su rigore hanno fatto gol e su un’altra azione sono stati molto più precisi rispetto a noi e hanno raddoppiato. Penso che loro siano stati bravi e cinici a sfruttare le occasioni che hanno avuto: complimenti a loro.

Per Conte qual è il sapore con cui l’Inter torna a casa?

Andiamo col sentimento che meritavamo qualcosa di più e invece torniamo a casa con una sconfitta.