Ranieri: “Oggi campo ridicolo. Assenza Lukaku? Importante per noi”

Condividi questo articolo

Claudio Ranieri Sampdoria-Genoa

Claudio Ranieri ha appena completato la conferenza stampa post partita di Sampdoria-Inter 2-1. Ecco un estratto delle risposte date dal tecnico ai giornalisti presenti al Luigi Ferraris per la partita valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A.

CONFERENZA RANIERI – Questo l’estratto della conferenza stampa di Claudio Ranieri nel post partita di Sampdoria-Inter: «La chiave tattica di oggi? Sono state due. La prima il campo di gioco, che è stato ridicolo. È ridicolo che due squadre di Serie A giochino su un campo del genere e che non ci siano i teloni per preservare il campo. La seconda è statala mancanza di Lukaku, importante per noi, non so se determinante o meno, ma importante».