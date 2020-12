Conte: “Giusto vedere il club e fare valutazioni obiettive! Papu Gomez…”

Conte ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Spezia, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A, vinta da Handanovic e compagni per 2-1- Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

VITTORIA IMPORTANTE – Antonio Conte parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Spezia: «Se ho trovato la quadratura? Questo sinceramente non lo so. Sicuramente questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato e ben vengano questo tipo di risultati, perché quando dai continuità riesci a stare in alto. Sapevamo che poteva essere una gara complicata oggi. Lo Spezia è una squadra organizzata, ha cercato di chiuderci tutti gli spazi e ripartire con gli attaccanti. Abbiamo concesso poco, al tempo stesso nel primo tempo non abbiamo proprio creato tantissimo. Comunque è una buona vittoria, considerando il fatto che questa è la nona partita, manca la decima e sicuramente c’è un po’ di stanchezza. Bisogna stringere i denti e finire nel migliore dei modi questo blocco di dieci partite iniziato un mese e mezzo fa».

CONFRONTO – Conte prosegue parlando di confronto con la società: «Difensori centrali timorosi? Cerchiamo di non doverlo essere perché la linea bisogna sempre spezzarla e alla fine difendere con un 4-4-2 perché il difensore centrale deve venire sulla linea dei centrocampisti. Non bisogna essere timorosi assolutamente, non deve accadere. Se questa è la squadra titolare? Adesso dobbiamo finire questo ciclo di dieci partite, poi è giusto vedersi con il club, fare le prime valutazioni in maniere serena e intelligente, cercando di capire un pochino che fare e che non fare».

MERCATO – Conte termina parlando di mercato: «Se il Papu Gomez può interessarmi? Non facciamo assolutamente nomi, ho troppi rispetto dei miei calciatori. Ripeto, alla fine bisognerà fare comunque un resoconto, visto che dopo il Verona saranno passate 14 partite, più quelle di Champions League, ed è giusto fare un consuntivo. Capire un pochettino che tipo di situazione il club si aspettava e fare valutazioni in maniera obiettiva e serena».