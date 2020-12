Pioli: “Le assenze non ci fermano. Ibrahimovic? Mi auguro torni presto”

Stefano Pioli Milan

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni

RINCORSA – Il Milan continua a vincere e tiene in piedi un recordo molto particolare: tredici partite di fila, in questa Serie A, con almeno due gol segnati. Stefano Pioli, che ha battuto 1-2 il Sassuolo di De Zerbi, ha parlato così in conferenza stampa: «Le tante assenze? Non ci permettono di ruotare i calciatori e credo che giocare così tanto non sia facile. Ma ho un gruppo forte, composto da ragazzi che stanno stringendo i denti e sanno che la prima parte di campionato finisce mercoledì. Ibrahimovic? È un campione e quando c’è la squadra migliore. Merito anche suo se siamo cresciuti e se la squadra sta rendendo anche senza di lui. Ma mi auguro che torni prima possibile. Ne abbiamo bisogno. Sono molto felice.»