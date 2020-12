Conte: “Un po’ di stanchezza fisica e mentale, stringere denti. Gol subito…”

Conte Inter TV

Conte ha parlato a Inter TV dopo il successo di misura (ma senza soffrire) contro lo Spezia. Ecco come l’allenatore ha commentato quanto si è visto in campo questo pomeriggio al Meazza.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Questa l’analisi di Antonio Conte dopo Inter-Spezia: «Sicuramente, quando si vince, si dà seguito alle vittorie ed è molto importante. Comunque ti confermi nella zona alta della classifica, in un campionato equilibrato con tante squadre forti al nostro livello. Serie di vittorie? È inevitabile che ci sia un po’ di stanchezza, sia fisica sia mentale. Anche perché non dimentichiamo che abbiamo giocato ogni tre giorni, e che quest’anno i ragazzi e soprattutto i nazionali hanno avuto zero di riposo. Bisogna stringere i denti, cercare di recuperare e preparare in allenamento la partita con il Verona, per cercare di recuperare a Natale».

VITTORIA CERCATA – Conte parla della preparazione alla partita: «I ragazzi sanno benissimo che, in ogni partita, se non mettiamo la ferocia e la determinazione diventiamo una squadra normale. Dobbiamo cercare ogni partita di essere al massimo, di dimostrare in tutti gli atteggiamenti che abbiamo di voler vincere la partita. Sicuramente oggi quello che mi è dispiaciuto è aver preso gol al 94′: questo lo potevamo evitare».