Cioffi: «Bravissimi, dispiace per come è arrivato il pari! Si riparte»

Cioffi ha parlato dopo Udinese-Inter, Monday Night della trentunesima giornata di Serie A vinto dalla capolista nerazzurra 1-2 al 95′ con un gol di Frattesi. Di seguito le sue dichiarazioni post partita a DAZN

RIPARTIRE PRESTO – Gabriele Cioffi è intervenuto così dopo Udinese-Inter: «Che gli devi dire: bravissimi. I ragazzi sono stati bravi, attenti, concentrati. Dispiace per come è venuto il pareggio con una doppia ingenuità, ma devo dire bravi a tutti se non bravissimi. E quindi si riparte. I risultati o aspettative di risultati, l’annata è questa. E con questo non assecondo un trend: sappiamo e siamo consapevoli che ogni partita ci avvicina alla salvezza, abbiamo tre grandi da affrontare e quattro scontri diretti che valgono la salvezza. Io so che dipende da noi tutte le domeniche e quindi se guardi i risultati degli altri sei messo male. Devi esserne consapevole ma soprattutto lo devi essere di ciò che puoi migliorare. C’è da guardare dove vuoi arrivare e non dove vuoi cadere: è come quando sei in curva con la macchina. Lavoriamo sodo, con intensità, mentalità e coinvolgimento emotivo. E quindi 1+1 fa sempre 2. Il non pensare vuol dire che bisogna capire su cosa può essere fatto meglio, il cosa non va ti soffoca».