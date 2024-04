Inzaghi: «Sentito critiche all’Inter, ma Udinese mai in area!»

Conferenza trionfale per Inzaghi dopo Udinese-Inter: tutte le dichiarazioni dalla sala stampa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Udinese-Inter.

Cosa lascia questa serata?

Ho avuto la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che danno tutto in campo. Stasera abbiamo visto quelli che sono i valori di questo gruppo, poi io mi tengo il festeggiamento coi nostri tifosi. Sembravamo a San Siro.

Si sta riuscendo a vincere anche senza i gol di Lautaro Martinez e Thuram.

Sono stati comunque determinanti. Thuram ha preso il rigore, Lautaro Martinez il palo sul gol. Senza il loro portiere la partita si sarebbe incanalata prima, ma ho fatto i complimenti pubblicamente all’Udinese che ha messo in campo un’ottima prova. Avevamo dei giocatori fuori noi e avevano dei giocatori fuori loro, ma ci voleva una grande Inter. L’Udinese si metteva sotto la linea della palla, c’è voluta una grande Inter e sono contento.

Vittoria di carattere.

Ho sentito qualche critica in televisione al primo tempo dell’Inter. Forse abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente, ma non abbiamo concesso nulla all’Udinese: non sono mai entrati in area. Il gol è un infortunio, ma a fine primo tempo ho detto alla squadra di rientrare in campo tranquilla, facendo quanto provato in questi giorni. I ragazzi sono stati bravi, poi abbiamo cambiato qualcosa a livello di sistema ma su chi entra e chi esce ho la fortuna di avere un grande gruppo. Ventisei vittorie su trentuno partite, se non hai un gruppo così, è difficile centrarle.

Inzaghi, il pareggio sarebbe andato bene?

A un certo punto chiedevo calma perché sapevo dei sette minuti di recupero e dell’infortunio di Thauvin. Muovendo palla velocemente potevamo avere l’occasione per fare gol, poi è stato bravo Lautaro Martinez ed è stato bravissimo Frattesi.

Non si vede un calo.

I ragazzi stanno facendo benissimo, per la sinergia che si vede il merito principale è loro. Poi ci sono tante cose che hanno permesso di arrivare a questo punto dopo trentuno giornate, penso al mio staff che è da anni con me e la società che è sempre con noi e ci supporta. Qualsiasi cosa è presente. Poi una grandissima tifoseria, che è sempre preziosa per noi e ci ha aiutato in questo percorso tantissimo sia in casa sia fuori.