Castrovilli: "Inter? Fiorentina a San Siro per far male! Ce la giocheremo"

Gaetano Castrovilli, nel corso di un’intervista concessa a “Sky Sport”, suona la carica in vista di Inter-Fiorentina, match in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro. Il numero 10 viola lancia la sfida ai nerazzurri di Conte

SENZA PAURA – Queste le parole di Gaetano Castrovilli a pochi giorni da Inter–Fiorentina: «L’Inter è una squadra molto forte e si è rinforzata, come sappiamo. Noi però dobbiamo andare lì per far male perché se ti abbassi e inizi a scendere nella nostra area fino alla fine loro un gol te lo fanno. Hanno qualità e giocatori fantastici, quindi ce la giocheremo».