Vecino, Gattuso spinge! Skriniar-Tottenham, contatti. Non solo Milenkovic

Vecino nelle ultime ore è entrato nei radar del Napoli (vedi articolo). “Sky Sport 24” fa il punto sulla trattativa con l’Inter ma anche sul forte interesse del Tottenham per Skriniari: due possibili sostituti per il club nerazzurro

OPERAZIONE POSSIBILE – Matias Vecino è la novità delle ultime ore: il centrocampista dell’Inter potrebbe andare al Napoli in prestito con diritto di riscatto. L’operazione è possibile per due motivi: prima di tutto perché Vecino è un pallino di Gennaro Gattuso, sicuramente per la sua duttilità tattica; in secondo luogo perché può essere una buna operazione per il Napoli. L’Inter chiede 18 milioni di euro mentre il Napoli ne offre 12, quindi la forbice è di 6 milioni di euro. Nelle prossime ore vedremo se questa forbice può ridursi

SOSTITUTI – Milan Skriniar è una questione di innamoramento per José Mourinho. Inizialmente si era parlato di uno scambio con Tanguy Ndombele ma in questo momento c’è affollamento nel centrocampo nerazzurro. Dunque ora si parla di una trattativa solo cash: 60 milioni di euro è la richiesta dell’Inter, considerata troppo alta dal club inglese. Si lavora a una formula per ridurre le richieste nerazzurre. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti con il Tottenham, che spinge per avere questo giocatore. In caso di addio di Skriniar, Nikola Milenkovic è il primo nome per l’Inter che farebbe un investimento importante prendendolo in prestito con obbligo di riscatto (vedi articolo). Sullo sfondo rimane Chris Smalling che è un’idea più a portata di tasche, ma Milenkovic sembra il profilo ideale in prospettiva futura.