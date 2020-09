Skriniar, Tottenham in pressing. Inter su Milenkovic? Lo scenario – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar è finito nel mirino del Tottenham, già da tempo estimatore del difensore dell’Inter. In caso di partenza del difensore slovacco, i nerazzurri, sono pronti a puntare su Milenkovic, talentuoso difensore della Fiorentina. Le ultime da Alessandro Sugoni per “Sky Sport”

MERCATO – Milan Skriniar potrebbe lasciare l’Inter. Il Tottenham, infatti, è pronto a fare un’offerta per portare in Premier League il difensore nerazzurro. I nerazzurri, in caso di partenza dello slovacco, ha sondato il terreno per Milenkovic, difensore della Fiorentina. Le ultime da Alessandro Sugoni: «Il Tottenham fa sul serio per Skriniar. Ci sono stati contatti con l’Inter per capire la fattibilità dell’operazione. Se il difensore slovacco dovesse partire, i nerazzurri potrebbero decidere di sostituirlo con Nikola Milenkovic della Fiorentina».