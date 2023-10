Carlos Augusto: «Non possiamo pareggiare così! Più lucidità»

Carlos Augusto ha parlato al termine di Inter-Bologna, match terminato sul punteggio di 2-2. Queste le parole a Sky Sport

DELUSIONE – La delusione di Carlos Augusto per il 2-2 di Inter-Bologna: «Dobbiamo essere più lucidi. Il risultato non è quello che volevamo, non possiamo pareggiare una partita così. Non siamo stati concentrati, dobbiamo essere pronti, siamo l’Inter e non possiamo pareggiare le partite così. Stanchezza? Sappiamo che il calendario è difficile e si gioca ogni tre giorni ma siamo pronti a giocare queste partite è chiaro che dopo tanti match c’è un po’ di stanchezza ma non credo sia questo l’errore di oggi. Dobbiamo prepararci per fare bene dopo la sosta. Convocazione? Un sogno, è stata una sorpresa. Sono stato felice, ho chiamato i miei genitori e chi lavora con me. Devo dimostrare anche lì. Turnover? Sappiamo che il calendario è difficile, ma il mister sa quello che fa. Tutti sono pronti a giocare dal 1′ e sono pronti. Possiamo fare bene anche con un calendario così. Con meno minuti è più difficile fare numeri, ma l’importante è che la squadra faccia bene. Ho i compagni forti, chiunque giochi puà fare bene».