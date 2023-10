Analisi tattica Inter-Bologna (2-2): Inzaghi paga due errori non suoi

Analisi tattica di Inter-Bologna, terminata 2-2 dopo la rimonta rossoblù figlia soprattutto degli errori nerazzurri. E si tratta di due regali che non possono passare certo inosservati a San Siro. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – L’Inter crea su entrambe le fasce con Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra ma sblocca la partita solo su calcio piazzato: l’asse Hakan Calhanoglu-Francesco Acerbi confeziona il corner perfetto. Il tridente offensivo del Bologna preferisce mantenere la disposizione per ridurre le linee di passaggio centrali verso Calhanoglu anziché aggredire i braccetti di Simone Inzaghi, favorendo lo sviluppo della costruzione laterale. Pochi spunti in mezzo, dove il 4-2-3-1 sa essere molto dinamico e quindi presente sul terreno di gioco. Il Bologna prepara la partita per limitare la principale fonte di gioco nerazzurra ma senza rinunciare al suo gioco e senza sprecare energie. Inter molto aggressiva nel recupero palla e forse fin troppo, a giudicare dall’inutile fallo di Lautaro Martinez, che regala il rigore del 2-1 dopo la perla del raddoppio. Un errore da matita blu che si fatica a capire ed è pure impossibile spiegare.

Analisi tattica Inter-Bologna: le mosse di Inzaghi

LETTURA – L’Inter rientra in campo nella ripresa con meno fame e lo dimostra il pareggio immediato su dormita difensiva collettiva, Yann Sommer immobile compreso. Il triplo cambio iniziale al 55′ serve a riprendere in mano la partita ottenendo una reazione dai nuovi, cosa che avviene puntualmente, soprattutto sull’asse Carlos Augusto-Alexis Sanchez. Fitta rete di passaggi alla base della costruzione nerazzurra ma pochi spazi da attaccare, se non in profondità, grazie al modo di compattarsi del Bologna di Thiago Motta. Aumentano i lanci lunghi e soprattutto i palloni buttati in area con la speranza di trasformare un’azione confusa in rete. Alla fine l’attenzione tattica del Bologna, mista alla superficialità dell’Inter nelle due azioni da rete, vale un punto a San Siro. Inzaghi paga due gravi errori ma non suoi: dal 2-0 al 2-2 non c’è molto da salvare. La conferma dei titolarissimi, forse, toglie lucidità a Lautaro Martinez e compagni…

