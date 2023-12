Calhanoglu: «Inter, il campionato inizia nel 2024! C’è da soffrire»

È Calhanoglu il giocatore delegato a parlare nel prepartita di Genoa-Inter. Il centrocampista, su Inter TV, anticipa gli obiettivi per il 2024.

L’AVVERSARIO – Hakan Calhanoglu presenta la partita Genoa-Inter: «Io credo che il Genoa sia una squadra molto brava. Hanno giocatori di valore, che secondo me meritano di giocare in una grande squadra. Poi loro hanno giocato sempre bene contro le squadre grandi: lo sappiamo che il Genoa in casa fa sempre buone partite. È difficile qua, perché è un ambiente caldo e un campo difficile. Lo sappiamo, però siamo preparati bene per questa partita e speriamo di chiudere l’anno con una vittoria. Noi ci siamo preparati come le altre partite, facciamo sempre il nostro lavoro: ci prepariamo con la stessa voglia e la stessa concentrazione, che è importante. Oggi tutti i duelli saranno importanti, perché la palla non esce mai e il campo e piccolo. Se facciamo le cose bene meriteremo di vincere, dobbiamo stare attenti ai duelli perché loro sono forti. Si può anche soffrire oggi, dobbiamo accettarlo».

L’OBIETTIVO – Calhanoglu vuole un 2024 da protagonisti per l’Inter: «Sì, per noi inizia nel 2024 il campionato. Sarà molto importante chiudere l’anno nel miglior modo, abbiamo un obiettivo che stiamo seguendo e spero che alla fine si chiuda bene».