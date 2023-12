FOTO – Genoa-Inter, svelata la divisa per l’ultima sfida del 2023: eccola!

Genoa-Inter andrà in scena alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris. Inzaghi si affida ancora agli stessi uomini che hanno trionfato contro il Lecce con la conferma di Bisseck in difesa. Intanto nello spogliatoio nerazzurro è tutto pronto: svelata su Twitter la maglia di capitan Barella e compagni

TUTTO PRONTO – Genoa-Inter è l’ultima partita del 2023 per la squadra di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria con il Lecce, proverà a passare anche sul difficile campo dei rossoblù di Alberto Gilardino per riconfermare la testa della classifica e chiudere il 2023 da Campione d’Inverno. Il tecnico piacentino ha deciso di non cambiare rispetto al match contro i salentini, affidandosi ancora una volta allo stesso undici titolare con Yann Bisseck in difesa. Intanto dallo spogliatoio nerazzurro svelano con quale maglia capitan Nicolò Barella e compagni scenderanno in campo: si tratta della divisa Away, la seconda maglia.

Tutto pronto a Marassi, l’Inter si prepara alla battaglia.