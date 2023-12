Genoa-Inter, Inzaghi scioglie il dubbio Pavard-Bisseck! La scelta – Sky

Genoa-Inter è la sfida che andrà in scena stasera alle 20.45 a Marassi, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Inzaghi ha sciolto l’unico dubbio di formazione che lo ha accompagnato in queste ore: di seguito le ultimissime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

NESSUN DUBBIO – Genoa-Inter andrà in scena questa sera alle ore 20.45. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, Simone Inzaghi lascia Benjamin Pavard in panchina: «Nella formazione che schiererà Inzaghi ci sarà Bisseck titolare come contro il Lecce, quindi il piccolo dubbio che c’era è stato sciolto. A completare la difesa ci saranno Acerbi e Bastoni. Sulle corsie agiranno Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra mentre a centrocampo il solito trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, con Lautaro Martinez indisponibile, giocheranno ancora Thuram e Arnautovic».

CONTINUITÀ – Denzel Dumfries torna a disposizione di Inzaghi, che punta sulla continuità contro i rossoblù: «Sono gli stessi uomini scesi in campo con il Lecce, dunque Inzaghi punta sulla continuità soprattutto per Arnautovic che ora insegue il primo gol in campionato. Quel passaggio decisivo per Barella può averlo fatto sorridere, però per un attaccante il gol è tutto. È un’Inter che ha recuperato Dumfries che parte dalla panchina, mentre de Vrij e Frattesi si sono ristabiliti dopo non essere stati al meglio in settimana. Un’Inter che vuole riconfermare il primato in classifica ma anche mettere pressione alla Juventus che stavolta gioco dopo e laurearsi Campione d’Inverno».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic