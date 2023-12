Genoa-Inter, un dubbio per Inzaghi! Due ok dopo l’influenza – SM

Genoa-Inter è la sfida in programma stasera a Marassi alle ore 20.45, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Inzaghi recupera Dumfries e altri due che in settimana hanno avuto l’influenza: il tecnico nerazzurro, secondo sportmediaset.it, ha solo un dubbio in difesa

DUE ASSENZE IMPORTANTI – Genoa-Inter è la partita che andrà in scena alle ore 20.45 a Marassi. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono chiudere l’anno con una vittoria, in attesa poi del confronto tra Juventus e Roma. Due assenze pesanti per l’allenatore piacentino, ovvero Lautaro Martinez e Federico Dimarco che puntano entrambi la sfida del 6 gennaio con il Verona.

Genoa-Inter, Dumfries torna a disposizione di Inzaghi: Frattesi e de Vrij stanno bene dopo l’influenza

Un sospiro di sollievo invece per quanto riguarda la corsia destra dove Denzel Dumfries ha recuperato ed è regolarmente a disposizione: l’olandese ovviamente parte dalla panchina e quindi toccherà ancora una volta a Matteo Darmian mentre sull’altra corsia agirà Carlos Augusto. Per quanto riguarda le altre scelte, Inzaghi ha un solo dubbio in difesa dove Yann Bisseck e Benjamin Pavard si giocano una maglia da titolare: per ora il tedesco è in vantaggio sul francese. Ok anche Davide Frattesi e Stefan de Vrij che hanno smaltito l’influenza.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic