Bisseck: «Non so perché non abbiamo iniziato bene. Reagito»

Bisseck ha partecipato alla rimonta (a metà) dell’Inter, che dal 3-0 è passata al 3-3 contro il Benfica ma senza superare la Real Sociedad al primo posto. Così si è espresso a Inter TV dopo la sfida dell’Estadio da Luz.

QUARANTACINQUE MINUTI DI RILANCIO – Yann Bisseck valuta il folle andamento di Benfica-Inter: «All’inizio non eravamo pronti, poi ci siamo ripresi. Non dovrebbe accadere ma è successo, non sappiamo perché non abbiamo iniziato bene. Ci sono stati errori grossi, abbiamo sbagliato col pallone. Magari tanti giocatori che avevano giocato tanti minuti non avrebbero sbagliato, ma gli errori del primo tempo li abbiamo corretti nel secondo. Devi sempre crederci e non voler perdere, ci siamo parlati nello spogliatoio e abbiamo detto che non dovevamo perdere».