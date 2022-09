Bilek: «Inter grande qualità, a Dzeko basta un’occasione! L’espulsione…»

Bilek al termine di Viktoria Plzen-Inter spiega cosa non è andato alla Doosan Arena contro i nerazzurri di Inzaghi. Il tecnico ceco è rammaricato per il risultato e per il cartellino rosso, poi loda Dzeko. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa

AMAREZZA – Michal Bilek è contrariato al termine di Viktoria Plzen-Inter, sia per la sconfitta che per l’espulsione evitabile: «Ogni sconfitta è deplorevole, questo è certo. Volevamo ottenere un risultato migliore. L’avversario ha tenuto bene la palla e noi non siamo entrati bene. La fine del primo tempo e l’inizio del secondo sono stati già migliori da parte nostra, ma poi è arrivato il cartellino rosso ed era già molto difficile».

CLASSE – Bilek loda Edin Dzeko, autore di un gol e di un assist: «Una situazione da gol è sufficiente a Džeko per trasformarla. Oggi ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore estremamente bravo. Ha un’ottima scelta della posizione, ha trovato spazio nell’area e ha colpito in modo eccellente. Ha dimostrato una volta in più la sua classe».

ESPERIENZA – Bilek chiude con una considerazione sul Girone C e sul rosso rimediato da Pavel Bucha: «Ci siamo imbattuti in un avversario di grande qualità. Il nostro desiderio era quello di ottenere un buon risultato in casa, ma purtroppo non è stato possibile. D’altra parte, è un’altra grande esperienza per i nostri giocatori. Tutte le partite che ci aspettano saranno comunque altrettanto difficili, forse anche più difficili. Il Bayern Monaco è probabilmente il più grande favorito del nostro girone. Se vogliamo fare una buona partita, non dobbiamo sbagliare così tanto e dobbiamo finire con undici uomini. Ogni cartellino rosso in una zona di campo del genere è inutile. Bucha era nella loro metà ed è stato del tutto inutile».