Costacurta: «Inter, buona partita ma mai ‘dominante’ con il Viktoria Plzen»

Costacurta su Sky Sport ha analizzato la vittoria dell’Inter in UEFA Champions League con il Viktoria Plzen, sottolineando però un problema in particolare.

ASPETTO NEGATIVO – Alessandro Costacurta su Sky ha parlato così della vittoria dei nerazzurri in Champions League: «Secondo me l’Inter ha fatto una buona partita tranne quando è andata in superiorità. L’Inter non è stata dominante, questo è l’unico aspetto leggermente negativo della prestazione dei nerazzurri».