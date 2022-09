FOTO – Dumfries: «Vittoria importante!». Poi l’elogio al gruppo

Autore del gol che ha di fatto chiuso i giochi in Viktoria Plzen-Inter, Denzel Dumfries ha festeggiato con due foto la vittoria di questa sera. Lodando anche il gruppo.

TUTTI INSIEME – Denzel Dumfries ha chiuso i giochi di Viktoria Plzen-Inter, con il gol dello 0-2. L’olandese, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha pubblicato due foto di questa sera. Tra cui un abbraccio con l’autore dell’assist per la sua rete, ovvero Edin Dzeko. “Vittoria importante oggi! Uniti siamo forti!“, le sue parole.

V important win today! Together we are strong! 💪🏾⚫🔵 #ForzaInter #UCL pic.twitter.com/fSNSBsFeQ3

