Bastoni: «Volevamo vincere dopo i loro festeggiamenti in faccia, più forti!»

Bastoni ha proseguito la serie di interviste nel post partita della Supercoppa Italiana, Milan-Inter. Il giocatore, a Inter TV, ha festeggiato per lo splendido trionfo nel derby.

DOMINIO TOTALE – Alessandro Bastoni esulta per il trionfo nel derby Milan-Inter: «Avevamo tanta voglia di vincere dopo i festeggiamenti che ci hanno fatto in faccia a fine campionato. Volevamo dimostrare che siamo più forti e l’abbiamo fatto. Ne abbiamo sempre in sospeso, oltre che un derby era una finale: doppiamente importante. Abbiamo affrontato bene la partita, siamo contenti. Parità nei trofei? Sicuramente proveremo ad arrivare primi nella corsa scudetto, oltre che in Supercoppa Italiana. Sicuramente ci crediamo, l’anno scorso eravamo nelle stesse condizioni del Napoli e poi sappiamo com’è andata».