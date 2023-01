Calhanoglu: «Milan-Inter 0-3 e mandati a casa! Io zitto, ma il campo torna»

Hakan Calhanoglu è stato intercettato dai colleghi di Sport Mediaset al termine di Milan-Inter. Parole al fuoco del centrocampista turco, ex rossonero

SFOGO − Calhanoglu infiamma il post partita: «Molto importante questa vittoria, per me ancora di più. Sono molto contento, grazie ai tifosi. 3-0 non si può dire tanto. Rivincita? Preferisco sempre stare zitto, è stato pesante vedere per me cose non mi aspettavo ma il campo torna. Ci devono rispettare, 3-0 e mandati a casa. Adesso testa al campionato, abbiamo mangiato il Milan. Basta! Crediamo allo Scudetto, abbiamo iniziato bene col Napoli fermandoci col Monza e vincendo col Verona. Oggi abbiamo vinto, se continiuamo a vincere il resto arriva».