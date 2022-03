Bastoni: «Inter-Salernitana? Non c’era nessuna crisi! Gruppo senza mele marce»

Bastoni ha accompagnato Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia di Liverpool-Inter (vedi articolo). Per il difensore il 5-0 di venerdì alla Salernitana non ha interrotto la crisi, per il semplice fatto che non ha visto la squadra così in difficoltà.

CONFERENZA BASTONI – Questa la conferenza stampa di Alessandro Bastoni alla vigilia di Liverpool-Inter.

Bastoni, risultato a parte cosa cambierebbe dalla gara d’andata?

Della partita d’andata ovviamente cambierei il risultato, che penso non rispecchi quanto visto sul campo. Abbiamo fatto una grande partita, messo in difficoltà il Liverpool che sappiamo che squadra è. Non sarà facile, ma abbiamo visto gli errori dell’andata e sappiamo di poterli mettere in difficoltà.

Nella sua carriera, pur breve, era capitato di trovarsi davanti un tridente forte come quello del Liverpool?

Ho già affrontato giocatori forti come Benzema, Vinicius Junior e altri top player europei. Salah e Mané sono giocatori fortissimi, ma domani ci servirà una grande partita e spirito di gruppo. Giocare in certi stadi serve a me e ad altri giocatori, alla prima volta in una partita di questo livello. Servirà per crescere e avere ancor più consapevolezza.

Come si prepara in maniera particolare una partita contro questi attaccanti?

È normale che si va ad analizzare l’attacco, però il Liverpool è forte in tutti i settori. Più che singolarmente dobbiamo fare una grande partita di squadra: dobbiamo metterli in difficoltà così.

Essere diventato papà ti ha dato buone energie e forza?

Essere diventato papà è un’emozione del tutto diversa rispetto a una partita di calcio. Avere una famiglia a casa che ti trasmette serenità rende più facile tutto: sicuramente mi ha aiutato tanto.

Quanto è bello vivere questa vigilia, anche dal punto di vista del fascino, e giocare ad Anfield?

Giocare in uno stadio come Anfield sarà un’emozione bellissima. Già quest’estate ho assaggiato gli stadi inglesi, con la finale a Wembley che fortunatamente è andata dalla parte nostra. Sarà un’esperienza per noi.

Il 5-0 di venerdì ha chiuso la crisi di autostima vista col Genoa e nel derby di Coppa Italia?

Il 5-0 dell’altro giorno non ha chiuso nessuna crisi perché non ce n’erano. Siamo un gruppo solido, non ci sono mele marce all’interno. Il 5-0 è la testimonianza dei giocatori che siamo e della fiducia che c’è in ognuno di noi.

Per Bastoni dover giocare contro avversari dalla grande velocità di base può essere un motivo di attenzione in più?

Per quanto riguarda l’attacco dovremo stare attenti, sono giocatori molto forti a livello top europeo. Se non c’è voglia di giocare certe partite bisogna cambiare mestiere: non vedo l’ora arrivi domani per scendere in campo.