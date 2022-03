Inzaghi: «Speriamo di non dover gestire le forze! Recupero? Aspetto come Pioli»

Inzaghi era in conferenza stampa assieme a Bastoni alla vigilia di Liverpool-Inter (vedi articolo). Il tecnico rifiuta l’idea di dover pensare al campionato già domani sera, volendo giocarsi tutte le sue carte per provare a ribaltare lo 0-2 dell’andata.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Liverpool-Inter.

Nella storia della Champions League solo una volta è stato rimontato uno 0-2, quanto credete davvero che sia possibile?

Io penso che per quanto riguarda la partita di andata purtroppo ci ha penalizzati il risultato. Secondo me abbiamo fatto una grandissima gara, dove purtroppo il risultato è stato troppo penalizzante per quello che si è visto sul campo. Adesso sappiamo che abbiamo una partita difficilissima, contro una delle squadre sicuramente più forti d’Europa, ma andremo a giocarcela con fiducia e tantissime motivazioni.

Lo scorso anno per Inzaghi accoppiamento poco fortunato alla Lazio, col Bayern Monaco, con la seconda partita chiusa dall’andata. Stavolta è diverso?

Io penso che, chiaramente, come ho detto prima partiamo da un punteggio di svantaggio. È normale che per noi sarebbe l’essenziale trovare un gol nel primo tempo, però sappiamo che sarà una partita molto molto difficile. Abbiamo avuto tre giorni per prepararla, i ragazzi sono concentrati e hanno lavorato bene. Sappiamo quello che incontreremo, insieme al Bayern Monaco e al Manchester City è la squadra più forte d’Europa, ha un grande stadio con un pubblico molto caldo. È stata bellissima la gara d’andata, davanti ai nostri tifosi, ora sappiamo che sarà ancora più difficile rispetto a San Siro.

Questa partita può dire qualcosa in più sulle reali potenzialità dell’Inter in Europa?

Per quanto riguarda il passaggio del turno noi sappiamo che era da tanti anni che la società non arrivava agli ottavi di finale. Chiaramente abbiamo fatto un girone molto bene, abbiamo meritato la qualificazione e nel sorteggio non c’è capitata benissimo. Però, essendo capitati secondi, sapevamo che avremmo trovato un avversario molto importante. La crescita passa attraverso gli step: abbiamo affrontato l’andata nel migliore dei modi e faremo lo stesso a Liverpool, giocandoci le nostre carte. Sappiamo che troveremo uno stadio agguerrito, però da queste partite cresceremo tutti perché sono uniche sia nella carriera di un allenatore sia di un giocatore.

Arrivare a una partita così importante dopo aver vinto 5-0 dà morale?

Per quanto riguarda arrivarci dopo una vittoria è normale che fa piacere. Venerdì avevamo una partita non semplice che siamo stati bravi a farla diventare tale. Abbiamo sbloccato il risultato verso il 20′, poi siamo stati bravi nella gestione e abbiamo avuto il dominio della gara. Una vittoria che in questo momento ci voleva soprattutto di testa, adesso come detto prima siamo pronti per affrontare questa grande squadra domani sera a Liverpool.

Ieri sera Pioli ha detto che sarebbe corretto, a questo punto del campionato, che tutti avessero le stesse partite. Cosa ne pensa Inzaghi, visto il recupero di Bologna?

Per quanto riguarda il recupero di Bologna a me sarebbe piaciuto giocarlo il 6 gennaio, però purtroppo non ci hanno dato la possibilità. Adesso c’è un ricorso, anche noi come Pioli stiamo aspettando che ci venga detto quando è possibile recuperare il match.

Qualora il risultato non fosse quello sperato verso il 60′ potrebbe gestire le forze per il campionato?

Speriamo che questo che tu hai detto non succeda! Sappiamo l’importanza e soprattutto la difficoltà della gara che andiamo a disputare, è normale che in questo periodo c’è stato un grande dispendio di energia sia fisica sia soprattutto mentale. Partite del genere ti danno grande carica, cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Poi, chiaramente, anche domani come tutti i giorni dovrò fare delle scelte iniziali e a partita in corso.

Quali sono le condizioni di Perisic in vista di domani?

Per quanto riguarda i convocati di domani stanno tutti bene, ci sono tutti tranne Barella che è squalificato e Kolarov che è fuori lista. Per il resto partiremo in ventitré per Liverpool.

Come vi sta sostenendo il presidente Zhang?

Per quanto riguarda il presidente è tanto tempo che è qua, sempre con noi. O allo stadio o qui agli allenamenti fa enormemente piacere la sua vicinanza, come quella di tutta la dirigenza: parlo di Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin che sono sempre qua insieme a noi, pronti ad aiutare sempre la squadra qualora ce ne fosse il bisogno. È importante sia per me sia per la squadra la loro vicinanza.