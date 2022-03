Bigon: «Scudetto, Napoli fuori? Dico di no! Corsa a tre fino alla fine»

Alberto Bigon, ex giocatore del Milan e allenatore del Napoli, sulle frequenze di Rai Radio 1 ha parlato della sfida di domenica sera, facendo riferimento alla lotta scudetto in Serie A.

IL COMMENTO – Bigon il giorno dopo Napoli-Milan ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Napoli fuori dalla lotta scudetto? Credo proprio di no! Sarà una lotta a tre fino alla fine, il Milan ha preso un vantaggio notevole sotto il punto di vista psicologico. Io credo che come rosa le squadre si equivalgono abbastanza, il Milan per guardare al futuro avrebbe bisogno di un giocatore di altissimo livello come poteva essere il Romelu Lukaku l’anno scorso per l’Inter. Il fatto stesso che Allegri dica che non stanno pensando alla lotta scudetto, significa che ci stanno pensando molto. Sarà molto difficile, se non molto difficile, perché non hanno una sola squadra davanti ma ben tre. Chi vincerà lo scudetto? Non lo dirò mai, neanche sotto tortura! (da ex Milan facile pensare alla possibile risposta ndr)».