Gosens arma in più di Inzaghi, già dalla sfida contro il Liverpool

Gosens ha già dato dimostrazione di avere qualità enormi. Simone Inzaghi potrà contare su di lui soprattutto per l’importante sfida di domani contro il Liverpool.

ARMA IN PIÙ – Robin Gosens, entrato a partita in corso contro la Salernitana nonostante l’assenza di Ivan Perisic (presente Matteo Darmian al suo posto), ha già dato dimostrazione delle sue enormi qualità. Dopo appena due minuti mette in mezzo l’assist preciso per il gol di Edin Dzeko e al secondo pallone toccato sfiora anche il gol a rientrare con il destro. Avere due esterni di qualità sulla fascia sinistra sarà importante per gestire al meglio le forze, a partire già dalla sfida di Champions League contro il Liverpool (a cui ha già segnato). Ad Anfield il tedesco partirà ancora dalla panchina a discapito di Ivan Perisic, perfettamente recuperato dopo gli ultimi allenamenti (vedi articolo). Robin Gosens non è ancora pronto per disputare una partita per intero, ma non è lontano dalla forma migliore. Ecco perché già dalla sfida di domenica contro il Torino potrebbe partire titolare dal primo minuto.