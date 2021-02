Bastoni: Â«Inter-Lazio? Era importante sin da prima di ieri!Â»

Bastoni: «Inter-Lazio? Era importante sin da prima di ieri!»

Alessandro Bastoni

Bastoni sarà titolare in Inter-Lazio di questa sera (vedi formazioni). Il giocatore ha parlato a Inter TV nell’immediato prepartita del posticipo di Serie A.

OGGI CHIAVE – Alessandro Bastoni presenta Inter-Lazio su Inter TV: «Sicuramente conosciamo il peso di questi tre punti, ma era importante nache prima della giornata di ieri. Siamo consapevoli che ci resta solo il campionato e dobbiamo portare a casa il nostro obiettivo. La Lazio penso non sia un avversario facile per chiunque, ha dimostrato in questi anni di sapersela giocare con tutti. Ha giocatori forti, un bagaglio offensivo molto forte come tutta la squadra. Sarà una serata complicata».