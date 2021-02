Marotta: Â«Inter padrone del suo destino. Scudetto? La maglia ha un pesoÂ»

Marotta: «Inter padrone del suo destino. Scudetto? La maglia ha un peso»

Giuseppe Marotta Inter

Marotta, Amministratore Delegatonerazzurro, prima di Inter-Lazio, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della sfida facendo riferimento al possibile primo posto.

PARTITA IMPORTANTE – Marotta prima di Inter-Lazio di Serie A, ai microfoni di Sky ha parlato così: «Notte perfetta oggi? Dobbiamo fare la nostra strada al di là del risultato degli altri. Il campionato non è un torneo dove l’episodio può creare un vantaggio ma vince un vantaggio chi ha più continuità ed è la migliore, il destino dipende solo da noi. Siamo ancora in una fase interlocutoria, possiamo fare un’analisi in merito alla prestazione. Giocare contro la Lazio e il Milan significa sfidare due squadre di livello. Inter da scudetto? Sono certo che la squadra risponderà a quella che saranno le sollecitazioni dell’allenatore, non dobbiamo dimenticare del peso della maglia e del ruolo della società. Sono certo che i giocatori e lo staff risponderanno a queste nostre sollecitazioni».