Crotone sempre piÃ¹ giÃ¹, si riprende il Sassuolo: 1-2 allo Scida

Crotone sempre più giù, si riprende il Sassuolo: 1-2 allo Scida

Condividi questo articolo

CROTONE, ITALY – FEBRUARY 14: Francesco Caputo and Domenico Berardi of Sassuolo celebrates the opening goal during the Serie A match between FC Crotone and US Sassuolo at Stadio Comunale Ezio Scida on February 14, 2021 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Il Sassuolo passa allo stadio Scida contro il Crotone per 1-2 e si riprende, mentre per i calabresi sembra ormai sempre più vicino il baratro della Serie B. A decidere la sfida un rigore di Francesco Caputo.

VITTORIA ESTERNA – Torna alla vittoria il Sassuolo di Roberto De Zerbi, mettendo fine a un periodo poco brillante della sua squadra. A farne le spese il Crotone, che sembra ormai sempre più condannato al ritorno in Serie B. Le cose si mettono subito bene per gli ospiti, che sbloccano il risultato nel primo quarto d’ora di gioco grazie alla rete di Domenico Berardi. I padroni di casa non ci stanno, provano a reagire e riescono a riportare il risultato in parità dopo circa dieci minuti dallo svantaggio, merito di Adam Ounas. I calabresi avrebbero anche l’occasione per passare in vantaggio e lo fanno anche, con Di Carmine, ma la rete viene annullata. Nella ripresa grande ingenuità in area di Golemic, che concede il calcio di rigore agli ospiti. Sul dischetto si presenta Francesco Caputo, che con freddezza mette in rete il gol dell’1-2 finale.