Bastoni: “Fatto bene, peccato per il gol subito. Due punti buttati, Cagliari…”

Condividi questo articolo

Bastoni è stato intervistato da Inter TV nel post partita di Lecce-Inter. Al termine del match del Via del Mare il giocatore nerazzurro ha commentato quanto avvenuto questo pomeriggio.

GOLEADOR ININFLUENTE – Alessandro Bastoni parla a Inter TV dopo Lecce-Inter: «Noi siamo venuti qua a Lecce sapendo che era una partita difficile, su un campo difficile. Sicuramente abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco, che ci contraddistingue, ci dispiace aver lasciato due punti per strada. Sicuramente c’erano spazi che facevamo fatica a coprire, il fatto di essere mancino mi dà una mano perché mi fa mettere il corpo in una certa maniera. Peccato per il gol subito, avevamo fatto bene. Il gol? Sicuramente è un’emozione indescrivibile. È bello fare gol, però volevamo portare a casa i tre punti e purtroppo non sono arrivati. Il Cagliari? Sappiamo che non sarà quello venuto in Coppa Italia, avrà un atteggiamento sicuramente più combattivo. Speriamo di vincere».