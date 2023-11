Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, sfida in programma domani sera alle 20:45. Le dichiarazioni del tecnico

Come sta vivendo il gruppo questi giorni di avvicinamento?

Nel migliore dei modi, i nazionali sono rientrati in condizioni e ci stiamo preparando alla partita

Alcuni calciatori non sono abituati ad uno Juventus-Inter di vertice, cosa si aspetta? Per noi domani è una partita molto importante, una tappa di un percorso di crescita della squadra. Sarà bella da giocare, contro la prima della classe e quelli che sono favoriti del campionato, detto da loro, Non è una novità

Siamo ad 1/3 della stagione, vincere o perdere questa partita cambia gli obiettivi?

Domani non decide niente. Per noi è una partita molto importante, una tappa di un percorso che la squadra sta facendo e di cui sono molto contento. Mancano ancora tantissime partite, sappiamo di giocare contro una squadra forte, più pronta.

Infortunati?

Alex Sandro rientra, Danilo rientrerà prima di Monza, Weah vediamo. Locatelli? Si è allenato negli ultimi tre giorni, domani valuterò se metterlo in campo dal 1′ o se farlo partire dalla panchina.

Problemi a centrocampo, cambio di modulo?

Non abbiamo problemi a centrocampo, c’è Nicolussi-Caviglia, Iling e Cambiaso che possono fare le mezzeali. Cambiare il sistema di gioco non mi sembra giusto, poi a partita in corso si può fare qualcosa. Davanti stanno tutti bene, quelli che scenderenno in campo o entreranno dalla panchina dovranno fare bene.

Chiesa-Vlahovic dal 1′?

Domani deciderò. Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo delle buone partite che già aveva fatto anche con la Juventus. Vlahovic sta bene, ma anche Kean e Milik. Domani deciderò chi sarà il centravanti.

Perché l’Inter secondo te è la favorita?

È una questione di un percorso che noi stiamo facendo. Io non credo si siano arrabbiati, lo hanno detto loro che l’obiettivo è lo scudetto. Il nostro è tornare in Champions League. Domani affrontiamo la prima della classe, per noi è un buon test.

Scelte in attacco per Juventus-Inter? Parole di Spalletti su Chiesa?

Perché gioca a tennis Chiesa? (ride, ndr). Sulle scelte, domattina sceglierò. Saranno importanti quelli che andranno in panchina, sarà un match lungo e fisico. Per noi sarà un buon test

Come vive la squadra l’avvicinamento a partite di questo genere?

Juventus-Inter, è il derby d’Italia è molto importante per noi. I ragazzi sono carichi, non decide niente ma bisogna fare una grande prestazione. Le grandi sfide si vincono nei dettagli

Quali difficoltà contro le squadre di Inzaghi?

Simone sta facendo un ottimo lavoro. L’anno scorso ha fatto un’annata importante, è prima in classifica ed ha già passato il girone di Champions League. E una squadra che concede poco. Finalmente si gioca, sarà una bella giornata di sport. Non finisce domani il campionato, è una tappa importante

Juventus-Inter d’annata?

Da tanto che non si giocava per il primo posto, ma a noi non cambia niente. Noi dobbiamo desiderare la vittoria, come lo abbiamo fatto con Cagliari ed altre squadre. Serve una squadra coesa e che conosce i suoi limiti e che conosce i punti di forza. I ragazzi sotto questo aspetto faranno una grande prestazione. L’importante è interpretare i momenti delle partite

Locatelli out, spazio per Nicolussi-Caviglia?

Ho anche Miretti, dobbiamo valutare domani anche per eventuali cambi. Uno davanti la difesa ci giocherà

I complimenti di Marotta?

Io credo che il direttore stia facendo un ottimo lavoro all’Inter. Marotta è un buon comunicatore. Vlahovic-Lautaro Martinez? Il serbo ha iniziato bene, ha fatto gol importanti, sono sicuro che tornerà a segnare

Certezze in vista di domani?

Ho un gruppo solido, coeso, che fa la prestazione. Noi domani saremo pronti per affrontare una bella partita per il calcio italiano.

Si aspettava il -2 dall’Inter? Corsa scudetto limitata a due?

L’Inter rimane favorita, Milan e Napoli sono le due squadre che dovranno lottare per lo scudetto. Guardiamo la classifica, la quinta e la distanza. Continuando a lavorare e desiderare le cose, cioè le vittorie delle partite. Conta domani, ciò che accadrà tra 2 mesi nessuno lo sa. Il calcio è talmente variabile, pieno di imprevisti, bisogna saperli affrontare. Con serenità, senza perdere certezze, serve fare prestazioni solide. Ho un gruppo di ragazzi straordinario che faranno bene anche domani”