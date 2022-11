Acerbi: «Inter, avere continuità! Ancora non vinto con squadre di livello»

Acerbi stavolta non sarà titolare in Atalanta-Inter (vedi formazioni). In vista della partita del Gewiss Stadium, il difensore ha anticipato i temi del match a Inter TV.

CHIUDERE AL MEGLIO – Francesco Acerbi spera che arrivi un cambio di rotta negli scontri diretti con Atalanta-Inter: «È importante per stare lassù, perché non abbiamo ancora vinto con una squadra di livello. Siamo l’Inter, dobbiamo avere una continuità di vincere che è fondamentale per vedere il prosieguo del campionato con maggiore positività. Noi sappiamo che loro vengono con due sconfitte di fila, sono aggressivi e vogliono finire bene come noi. Sarà una partita molto fisica, chi avrà più forza mentale e voglia di vincere porterà a casa il risultato».