Atalanta-Inter, formazioni ufficiali: la scelta su Acerbi! Gasperini stravolge

Atalanta-Inter tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo per la partita della 15ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Inzaghi conferma l’undici vincente contro il Bologna cambiando soltanto in difesa. Fuori Acerbi per de Vrij. Gasperini stravolge la squadra rispetto al KO di Lecce. Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter in Serie A

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 13 Ederson, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic; 11 Lookman, 91 Zapata. A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Okoli, 6 Palomino, 10 Boga, 17 Hojlund, 18 Malinovski, 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 93 Soppy. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Atalanta-Inter, formazioni ufficiali: la squadra ospite

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 77 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

