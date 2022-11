Jordi Alba: «Nessuna offerta ricevuta dall’Inter! Mia intenzione solo una»

Jordi Alba in estate è stato accostato anche all’Inter. Il terzino spagnolo però ha voluto allontanare qualsiasi voce di addio al Barcellona. Ne parla lo stesso giocatore

ALTRA INTENZIONE − Un Jordi Alba esclusivo su Mundo Deportivo svela anche un retroscena di mercato: «Onestamente, non ho ricevuto alcuna offerta dall’Inter, né da nessun altro. Conoscevo il parere dell’allenatore, che contava su di me. Dopo di che, non posso valutare nient’altro. Si parla da molti anni di un mio trasferimento in prestito o definitivo in un altro club. Ma la mia intenzione è sempre stata quella di restare. Sono un culé, in questi anni ho lavorato sodo per questo club, poi le cose andranno nel bene e nel male, ma quella continuerà ad essere la mia intenzione almeno fino a fine stagione».