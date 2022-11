Acerbi: «Scontri diretti? Forse pensiamo di essere più forti! Volta buona»

Acerbi ha parlato prima del fischio d’inizio di Atalanta-Inter, lunch match della quindicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Di seguito le dichiarazioni rilasciati a Sky Sport

PRESUNZIONE – Franceco Acerbi ha parlato così prima di Atalanta-Inter: «La mia sensazione è che comunque si pensa di essere un po’ più forti perché le occasioni le abbiamo sempre avute e la partita sembrava sempre in mano quindi manca la forza un po’ mentale, la maturità, il coltello fra i denti per dire che le partite si vincono al 90′ senza pensare di averle già portare a casa. Oggi dobbiamo vincere assolutamente uno scontro diretto che non vinciamo da un po’, questa è la volta buona anche perché c’è la sosta. Noi abbiamo perso punti all’inizio, il Napoli nessuno quindi sta facendo una cosa straordinaria. Noi stiamo facendo un buon campionato, non al massimo ma ora cerchiamo in partite come quelle con la Juventus dove non abbiamo avuto la cattiveria di portarla a casa. Questo fa sì che oggi e tutte le altre partite diventino fondamentali».