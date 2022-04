Inter-Verona, secondo allenamento per i gialloblù di Tudor: il programma

Inter-Verona è la sfida in programma sabato a San Siro alle ore 18.00, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. La squadra di Tudor ha svolto il secondo allenamento settimanale stamattina. Di seguito il lavoro dei gialloblù

SECONDA SEDUTA – Inter-Verona è la sfida in programma sabato alle 18.00 a San Siro. La squadra di Igor Tudor, che rappresenta certamente una delle più belle sorprese del campionato, recupera uomini e forze fresche in vista del match contro i Campioni d’Italia (vedi articolo). I gialloblù si sono ritrovati stamattina a Castelnuovo del Garda per la seconda seduta settimanale: il gruppo ha svolto prima un lavoro di attivazione muscolare in palestra seguito da poi da un circuito tecnico ed esercitazioni tattiche. Il Verona si ritroverà nuovamente domani mattina per un nuovo allenamento a porte chiuse.